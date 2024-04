Iberia pronta a lasciare quasi la metà dei diritti di Air Europa

Una cessione pari al 40% dei voli opperati da Air Europa nel 2023 e nessuna rotta in né il vettore in questione né Iberia opereranno da sole. Questo, in sintesi, il contenuto della proposta avanzata dal Iag per ottenere il via libera all’operazione di acquisizione da parte dell’Ue, secondo quanto rivelato dallo stesso ceo Luis Gallego.

Come riporta preferente.com, Gallego ha affermato di aver ben presente le questioni riguardanti la concorrenza, ovvero il punto sotto la lente dell’Unione europea.

Ora bisogna attendere di capire se le rassicurazioni di Iberia saranno sufficienti per il via libera da parte di Bruxelles o se saranno necessari ulteriori sforzi.