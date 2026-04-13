Iberia: stop ai voli su Cuba a partire da giugno

Iberia metterà in stand-by tutti i voli su Cuba a partire dal prossimo mese di giugno. La decisione è stata presa, spiega la compagnia, in virtù “della situazione che il paese sta attraversando da diversi mesi e che ha influenzato significativamente la domanda”.

Secondo quanto riportato da Preferente, Iberia prevede di riattivare le operazioni con l’avvio dell’orario invernale, ma nel frattempo le frequenze da Madrid saranno ridotte a tre alla settimana ad aprile e a due a maggio.

La compagnia precisa che “questa sospensione temporanea riguarda esclusivamente Cuba, a causa della sua situazione eccezionale”, e che mantiene normalmente il resto delle sue operazioni, con un numero record di 21,4 milioni di posti quest’estate.