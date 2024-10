Iberia, stop ai voli su Israele almeno fino a novembre

Iberia ha annunciato il prolungamento dello stop per i voli su Tel Aviv, a causa del protrarsi delle tensioni nell’area.

In una lettera inviata alle agenzie la compagnia comunica a cancellazione di tutti i voli che Iberia Express aveva programmato fino al 31 ottobre compreso, come riporta preferente.com. La ripresa delle operazioni, dunque, non avverrà prima di novembre.

I clienti coinvolti dalle cancellazioni hanno diritto al rimborso oppure al trasferimento su un altro volo, oppure possono optare per il voucher.