Iberia vola in Giappone: decolla il Madrid-Tokyo

Per la prima volta nella sua storia Iberia inserisce il Giappone nel suo network, operando anche l’unico volo diretto tra la Spagna e il paese del Sol Levante.

La compagnia ha lanciato la rotta tra Madrid e Tokyo, decollando con un A350 domenica scorsa dal suo hub di Barajas e atterrando 14 ore dopo a Narita.

Come riporta preferente.com, l’obiettivo dichiarato della compagnia è quello di espandere la propria presenza in Asia dopo i voli per Doha.

La rotta per Tokyo è la più lunga operata da Iberia; gli aeromobili della compagnia voleranno sempre verso Est e dunque, con un’andata e ritorno, compiranno il giro del mondo.