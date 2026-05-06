Iberia, Vueling e Air Europa: niente tagli ai voli

Le restrizioni allo spazio aereo dovuto al conflitto in Medio Oriente e l’aumento dei prezzi del carburante stanno portando a un incremento dei costi operativi per molte compagnie aeree, alcune delle quali hanno deciso di ridurre le operazioni su alcune rotte.

Ci sono però vettori, come riporta preferente.com che confermato l’intero operativo: è il caso di Iberia, Vueling e Air Europa, che hanno mantenuto invariati i loro orari, grazie anche a contratto di copertura sul carburante. E questo nonostante a livello globale tutte le regioni abbiano visto una riduzione dell’operativo, inclusi Nord America, Europa e Asia-Pacifico.

La maggior parte delle compagnie aeree ha comunque apportato modifiche non particolarmente significative, che oscillano tra lo 0% e il 5% dei voli complessivi programmati.