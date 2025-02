Icao lancia Finvest Hub per supportare i progetti ‘green’ del trasporto aereo

Una piattaforma di finanziamenti per supportare i progetti ‘green’ dell’aviazione. L’Icao porta avanti il suo impegno sul fronte della sostenibilità lanciando Finvest Hub.

Si tratta di una piattaforma globale che vuole mettere in contatto diretto i player del trasporto aereo che vogliono lanciare progetti di sostenibilità con gli investitori di ogni parte del mondo, in modo da garantire alle aziende supporto rapido e semplificato nell’ottenimento di finanziamenti.

La creazione di Finvest Hub è stata formalizzata attraverso una lettera di intenti sottoscritta dal segretario generale dell’Icao, Juan Carlos Salazar, insieme ai rappresentanti di Airbus, Boeing, International Power-to-X Hub e GenZero.

“Il successo della transizione ambientale dell’aviazione dipende da forti partenariati e dall’accessibilità dei finanziamenti, in particolare negli Stati in via di sviluppo”, ha dichiarato il presidente del Consiglio dell’Icao Salvatore Sciacchitano, riporta traveldailynews.com. “L’istituzione del Finvest Hub esemplifica il potere della cooperazione internazionale nell’affrontare le nostre responsabilità ambientali collettive”.