Icelandair vola su Nashville, nuova rotta dall’Islanda

Un nuovo volo diretto tra Reykjavík e Nashville. È la novità per il 2025 di Icelandair, che espande il suo network sugli Stati Uniti.

Il nuovo volo tra Nashville e Reykjavík, attivo dal 16 maggio 2025, opererà su un aeromobile B737-800 MAX, con posti a sedere per 16 passeggeri Saga Premium e 144 passeggeri economy. Il volo di circa 7 ore sarà operativo quattro giorni alla settimana: lunedì, mercoledì, venerdì e domenica.

“Questa nuova rotta non solo migliora la nostra connettività internazionale, ma fornisce anche una nuova porta d'accesso all'Europa, soddisfacendo ulteriormente le esigenze dei nostri viaggiatori d'affari e di piacere” dice Doug Kreulen, presidente e ceo della Metropolitan Nashville Airport Authority.

“Lo slancio di Nashville come destinazione di viaggio non è mai stato così forte e con questa nuova rotta di Icelandair sarà più facile che mai per i viaggiatori internazionali sperimentare tutto ciò che abbiamo da offrire - ha affermato Deana Ivey, presidente e ceo di Nashville Convention & Visitors Corp -. Oltre a Reykjavik, questa rotta apre anche l'accesso ai mercati chiave in tutta Europa”.