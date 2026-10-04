Iginio Massari sbarca a Linate con il suo Bistrot con cucina

Debutta all’aeroporto di Milano Linate il primo bistrot firmato Iginio Massari. Si chiama Iginio Massari – Caffè, Pasticceria e Bistrot con Cucina e sarà collocato presso l’area imbarchi dello scalo milanese.

La novità principale è che il mondo Massari si amplia oltre la pasticceria per accogliere una proposta gastronomica più articolata, nella quale dolce e salato, banco e servizio al tavolo, pausa veloce e momenti di convivialità convivono all’interno dello stesso spazio. Accanto alla selezione di alta pasticceria e caffetteria che contraddistingue il brand, il bistrot offre un menu di piatti identitari e rivisitazioni d'autore.

Con una superficie di 290 metri quadri e 58 posti, il locale è stato progettato in collaborazione con F Retail come un ambiente elegante e contemporaneo, nel quale l’area dedicata alla pasticceria e quella destinata alla ristorazione si integrano perfettamente in un unico percorso integrato.

L’apertura a Milano Linate rappresenta una tappa concreta del percorso avviato nel 2025 da Iginio Massari Alta Pasticceria, Areas MyChef e F Retail, con l’obiettivo di sviluppare il brand nei principali luoghi della mobilità italiana. “Il travel retail è un segmento di target strategico che osserviamo da tempo e che abbiamo scelto di sviluppare solo dopo aver conosciuto Areas MyChef, un partner solido e affidabile, con la giusta sensibilità per interpretare e valorizzare l’identità del nostro brand - sottolinea Nicola Massari, amministratore delegato Iginio Massari Srl -. Milano Linate rappresenta il primo tassello di questo percorso e una vetrina importante per intercettare un pubblico internazionale”.

“L’apertura del nuovo bistrot Iginio Massari arricchisce ulteriormente l’offerta di Linate, portando in aeroporto un’esperienza che unisce l’eccellenza della pasticceria e della gastronomia italiana alla qualità del servizio e dell’accoglienza- conclude Luigi Battuello, chief commercial officer di Sea Milan Airports -. Siamo particolarmente lieti di ospitare un brand simbolo di qualità e prestigio, con un format contemporaneo capace di rendere ancora più ricca e distintiva l’offerta dedicata ai nostri passeggeri.”