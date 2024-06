Il ceo di United sulle low cost: “Un business destinato a scomparire”

“Il low cost è destinato a scomparire”. La sentenza arriva dal ceo di United Airlines, Scott Kirby, secondo cui soprattutto il modello di business delle ‘ultra low fare’ sarebbe “imperfetto” e particolarmente “odiato” dai viaggiatori.

In particolare Kirby - in un’intervista rilasciata a The Air Show e riportata su travelpulse.com - ha chiamato in causa vettori come Frontier e Spirit, rimarcando come questi siano soliti offrire prezzi più economici grazie a tariffe disaggregate, servizi limitati a bordo e bassi livelli di comfort.

Una strategia, secondo Kirby, poco lungimirante e dannosa sul lungo periodo, poiché, ha rimarcato, “il miglior servizio vince sempre”, a prescindere dalla disponibilità di budget.