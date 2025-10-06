Il piano di tagli messo a punto da Lufthansa non riguarderà Ita Airways, che al contrario continuerà a crescere, a partire dal lungo raggio: e per questo importante segmento alla compagnia arriverà un aereo in più ogni anno. E’ questa la rassicurazione giunta direttamente dal ceo Joerg Eberhart, intervenuto all’assemblea di Confindustria Verona e Vicenza.

Il manager ha infatti ribadito come la misura interesserà il comparto amministrativo del gruppo, mettendo poi l’accento su quelle che sono le prospettive della compagnia italiana nelle intenzioni di Francoforte: in primo luogo la conferma che Lh intende portare a termine la scalata fino al 90% delle quote entro gennaio del 2027 (quindi non entro la metà del prossimo anno come inizialmente prospettato, ndr). Inoltre Eberhart ha anticipato che sarebbe già stata fatta domanda al dipartimento dei trasporti Usa per l’ingresso di Ita nella joint venture A++ che comprende anche United e Air Canada.