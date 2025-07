Il colpo di Air France-Klm:partita la scalata al 60,5%della compagnia aerea Sas

Dal 19,9% al 60,5%. Sono queste le percentuali che rappresentano la scalata di Air France-Klm nella Scandinava Sas e che verrà completata e perfezionata nel corso dei prossimi 12 mesi. A un anno di distanza dall’ingresso ufficiale nel capitale della compagnia nord-europea, il gruppo franco-olandese ha ora rotto gli indugi per completare l’operazione rilevando la maggioranza del capitale, che si tradurrà anche nella maggioranza all’interno del cda.

Le quote che verranno rilevate saranno quelli degli investitori Castlelake e Lind Invest, mentre il Governo danese manterrà il 26,4% e gli attuali consiglieri. Il completamento di tutto l’iter, che prevede anche l’approvazione da parte della autorità competenti, è previsto per il terzo trimestre del 2026.

Il commento di Smith

“Dopo la loro riuscita ristrutturazione, Sas ha mostrato performance impressionanti e siamo fiduciosi che il potenziale della compagnia aerea continuerà a crescere attraverso un'integrazione più profonda all'interno del Gruppo Air France-Klm - ha detto il ceo Benjamin Smith -. Questa operazione porterebbe vantaggi ai nostri clienti e a tutti gli scandinavi che godrebbero di una connettività migliorata, così come ai team di Sas la cui dedizione è stata fondamentale per riportare la loro compagnia aerea al suo giusto posto. Si unirebbero a un gruppo di compagnie aeree unite da un impegno condiviso per l'eccellenza e un futuro più sostenibile per il trasporto aereo”.

L'acquisizione di questa partecipazione darebbe ad Air France-Klm il controllo di Sas. Questo nuovo passo permetterebbe alla nuova entità di sbloccare completamente il loro potenziale di sinergia attraverso un'integrazione completa in tutte le aree di business, compresi i programmi fedeltà, e si estenderebbe oltre le attività commerciali.