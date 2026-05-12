Il dominio low cost non rallenta: crescita del 6% in Italia

Sono sempre le low cost a dominare i cieli italiani, una tendenza in continua crescita anche nel 2025. Il traffico complessivo dei vettori che hanno operato voli aventi come origine e/o destinazione un aeroporto ubicato sul territorio nazionale, è risultato di 193,3 mln di passeggeri (+6% sul 2024) secondo l’ultimo rapporto Enac.

I primi cinque vettori assoluti hanno registrato 113,7 mln di passeggeri (+4,9%), rappresentando una quota del 58,8%. Le low cost hanno trasportato il 63% dei viaggiatori in crescita di 1 punto percentuale, mentre i vettori tradizionali scendono al 37% in calo di 1 punto.

A dominare è Ryanair con il 32% del mercato, seguita da Ita, con l’8% e poi EasyJet, WizzAir e Vueling. Osservando solo i vettori tradizionali invece, si assiste ad un calo sia di Ita, che resta comunque al primo posto, che di Lufthansa che scende al terzo posto superata da British Airways. Chiudono i primi 5 posti Air France e Aeroitalia, cresciuta del 23,7% sul 2024 e che a livello generale insidia il quinto posto assoluto di Vueling.

Roberto Saoncella