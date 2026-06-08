Il Fellini di Rimini vola a +20% nei dati di maggio

Crescita del 20% a maggio per l’aeroporto di Rimini. Un risultato che consolida la dinamica positiva dello scalo e conferma il progressivo rafforzamento della domanda, in particolare sul fronte internazionale.

“Questo risultato è il frutto di un lavoro costruito insieme - commenta Leonardo Corbucci, amministratore delegato di AiRiminum -: dagli investimenti del territorio nelle politiche di marketing alle scelte delle compagnie partner, in particolare Ryanair e Wizz Air, che quest’anno hanno deciso di puntare con forza su Rimini incrementando i rispettivi network di 4 e 5 destinazioni”.

Il podio delle destinazioni più richieste è interamente estero: Tirana, operata da Wizz Air, conquista il primo posto con 6768 passeggeri; Kaunas, servita da Ryanair, segue a brevissima distanza con 6735 viaggiatori; Londra si conferma una delle direttrici più forti del network riminese, con 6568 passeggeri complessivi grazie alla connettività su tre scali: Stansted con Ryanair, Gatwick con easyJet e Heathrow con British Airways.