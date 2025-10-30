Il fondatore di Soho House aprirà il St. Clement Hotel a Londra nel 2026

Dopo aver costruito un impero globale con Soho House, Nick Jones torna al centro della scena con il suo primo progetto dal 2022, anno in cui ha lasciato la guida del celebre gruppo di ‘members club’ per motivi di salute. Come riporta Time Out London, il suo St. Clement Hotel aprirà nel 2026 all’indirizzo 180 the Thames, sopra il suo locale Corner Shop 180 in Arundel Street aperto a giugno scorso — uno spazio che ospita un grande salad bar, una gelateria, un banco gastronomico con prodotti di marchi indipendenti e un wine bar.

Situato vicino a 180 House, la sede londinese di Soho House, il St. Clement Hotel si inserisce in un contesto già vivace e creativo, che include la Toklas Bakery, il ristorante afro-britannico Ikoyi e la galleria d’arte 180 The Strand, oltre a uffici e studi professionali. Le prime informazioni descrivono una struttura con 90 camere, 15 appartamenti, una palestra e un ristorante panoramico sul rooftop.