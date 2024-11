Il giorno più trafficato nella storia di London Stansted

Un totale di 107mila passeggeri (in media oltre 1 al secondo) per il giorno più trafficato di tutta la storia dell’aeroporto di Londra Stansted.

Si è trattato, come riporta travelmole.com, dello scorso 27 ottobre, che ha battuto il precedente record di 104mila, stabilito il 23 agosto. Un primato, dunque, durato abbastanza poco. E non è la prima volta, dal momento che solo nel 2024 è stata la quarta volta in cui un record viene battuto.

Nel complesso, il mese di ottobre si è rivelato il più ‘laborioso’ di sempre per lo scalo, con 2,67 milioni di passeggeri in transito.

Tra le destinazioni più gettonate la Turchia, le Canarie, la Spagna e il Portogallo.