Balzo in avanti di Air France-Klm nella partita per l’acquisizione di Tap. Una corsa per la quale sarebbero in gara anche altri colossi europei dell’aviazione, Lufthansa e Iag su tutti.

Come riporta hosteltur.com, il vettore franco-olandese sarebbe disposto a rilevare una quota di minoranza fino al 50% dal Governo portoghese.

Air France-Klm starebbe studiando diverse soluzioni da proporre al Governo, dal momento che l’operazione consentirebbe ai francesi di migliorare il posizionamento sulle rotte da e per il Sud America.

Lo scenario

La situazione però è resa più complicata dal contesto politico portoghese, dove il Governo si trova con una minoranza in parlamento. E l’opposizione avrebbe promesso di votare contro la vendita della quota di maggioranza.

La proposta di Lufthansa si limiterebbe al 19,9% della società, a quanto emerge. Ma stanno proseguendo i colloqui con i soggetti interessati. Ma anche Iag è della partita, dal momento che con l’acquisizione di Tap potrebbe contare su due hub nella penisola iberica, ovvero Madrid con Iberia e Lisbona con la compagnia portoghese.