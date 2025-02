Il Manifesto degli aeroporti italiani: sostenibilità al centro

Sostenibilità sociale, economica e ambientale. Questi i principi alla base del Manifesto degli aeroporti italiani, lanciato in occasione dell’Airport Day. “L’obiettivo - sottolinea all’Ansa il presidente di Assaeroporti, Carlo Borgomeo - è sottolineare l’impegno delle società di gestione per l’innovazione, la transizione green e per un futuro sempre più inclusivo e attento alle esigenze dei passeggeri e dei territori”.

Il primo dei cinque punti, ‘Al servizio dei passeggeri’, sottolinea che “le società di gestione lavorano per migliorare l’esperienza di viaggio per tutti, con particolare attenzione ai passeggeri con disabilità o mobilità ridotta”.

Il secondo, “Sviluppo e dialogo con le comunità locali” evidenzia come gli aeroporti collaborino con le istituzioni per promuovere lo sviluppo economico, turistico e sociale dei territori. “Inclusività e benessere”, il terzo punto contenuto nel Manifesto degli aeroporti, dice che gli scali “promuovono pari opportunità e uguaglianza di genere” tra dipendenti e comunità aeroportuale.

Inoltre “investono in energie rinnovabili, adottano modelli di economia circolare e realizzano interventi a basso impatto ambientale”. Infine, sul fronte dell’innovazione tecnologica, le società di gestione “puntano sull’innovazione per migliorare i servizi e aumentare l’efficienza degli scali”.