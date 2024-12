Arriva un nuovo allarme sull’aumento dei prezzi dei biglietti aerei e sul rischio che volare diventi sempre di più una prerogativa per pochi. Il warning questa volta porta la firma di Iberia per bocca del suo direttore corporativo Juan Cierco, che arriva anche a dire: “Se non siamo in grado di mettere insieme gli strumenti necessari, la democratizzazione dell’aviazione introdotta dalle compagnie aeree low-cost scomparirà“.

Secondo quanto riportato da Preferente, sotto accusa ci sarebbe l’impatto che in termini di costi le imposizioni sull’utilizzo del Saf, il carburante sostenibile, rischia di avere sul settore. La Commissione europea ha infatti fissato una roadmap che prevede l’utilizzo del 2% di Saf il prossimo anno fino ad arrivare al 70% nel 2050. Saf che però ha ancora costi molto elevati (fino a 5 volte superiori rispetto al cherosene) ed è di difficile reperibilità.

“Abbiamo sfide molto importanti e abbiamo l’obbligo di metterci al lavoro seriamente”, conclude Cierco.