Lo storico marchio della Pan Am, iconica compagnia aerea americana degli anni d’oro del trasporto aereo, poi fallita nel 1991, potrebbe tornare in pista. Per ora si tratta soltanto di un’idea a cui stanno lavorando due società: da una parte Pan Am Global Holdings, che gestisce la proprietà intellettuale del marchio, dall’altra la banca d’affari e società di consulenza AVi8 Air Capital per esplorare la fattibilità di rilanciare Pan American World Airways come compagnia aerea passeggeri di linea.

Nessun dettaglio per ora, anche se i due soggetti in causa rimandano a un prossimo futuro nuove informazioni sul piano. Quello che sarà invece al centro dell’attenzione ora, si legge su Simpleflying, sarà una valutazione strategica che prenderà in considerazione come reintrodurre il nome Pan Am nel mercato odierno, concentrandosi sulla struttura operativa, sulla pianificazione finanziaria e sulla sostenibilità a lungo termine.

Che la forza del marchio sia ancora effettiva lo si era capito dal successo ottenuto dall’idea lanciata da Criterion Travel e l'operatore olandese Bartelings, in collaborazione con Pan Am: dalla settimana prossima partiranno infatti due tour privati ​​charter di 12 giorni chiamati “Tracing the Transatlantic”. I viaggi seguiranno le storiche rotte transatlantiche settentrionali e meridionali della compagnia aerea, con scali alle Bermuda, Lisbona, Marsiglia, Londra e Foynes, in Irlanda, destinazioni un tempo servite da Pan Am durante i suoi anni di punta.