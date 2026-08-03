L'Iberia capitanata da Marco Sansavini porta a casa un altro risultato di rilievo. Nel primo semestre del '26 la linea aerea spagnola ha chiuso infatti i conti con un utile operativo di 526,1 milioni di euro con un margine operativo del 13,5%, un solo punto in meno rispetto all'anno scorso.

In questo semestre bisogna però considerare che le tensioni geopolitiche e l'impennata del prezzo delle materie prime hanno influenzato pesantemente i conti delle compagnie in ogni angolo del mondo.

“Il forte aumento dei prezzi del carburante ha portato una riduzione del risultato finale rispetto all’anno scorso - ha detto Sansavini - Grazie alle iniziative del Piano di Volo 2030 siamo comunque riusciti a mitigare questo impatto”.

Detto questo il ceo di Iberia in una nota ha spiegato che verrà mantenuto l'impegno di non applicare supplementi aggiuntivi ai biglietti aerei mantenendo inalterato il network voli.

Il vettore nel trimestre ha avviato connessioni per Toronto, Monterrey e Newark senza cancellare i progetti a lungo termine di rafforzamento del parco flotta , con la prevista ristrutturazione delle cabine e l'implemento costante sul lato tecnologico . (r.v.)