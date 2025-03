Il successo degli aeroporti della Capitale

Per l’ottava volta consecutiva l’aeroporto di Roma Fiumicino è stato riconosciuto come miglior scalo europeo 2024 da Aci World, in collaborazione con Amadeus, che ha analizzato le preferenze e il tasso di gradimento di circa 700 mila passeggeri in oltre 360 aeroporti in tutto il mondo, con oltre 30 indicatori.

Il Leonardo da Vinci si è posizionato nuovamente primo contro 119 concorrenti, nella categoria grandi hub con più di 40 milioni di passeggeri. Inoltre, come sottolinea Adr, “si tratta dell’unico scalo mondiale insieme a Singapore ad aggiudicarsi tutte le categorie del premio”.

L’aeroporto di Fiumicino è anche quello in cui si registra la maggiore soddisfazione dei passeggeri, tra tutti quelli con traffico superiore ai 25 milioni di viaggiatori annui.

Vince il premio anche lo scalo GB Pastine di Ciampino, per la categoria tra i 2 e i 5 milioni di passeggeri. Il secondo aeroporto della Capitale si aggiudica il riconoscimento con il punteggio record mai registrato prima di 4,61 su una scala di valutazione che va da 1 al massimo di 5.