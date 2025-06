Il vettore regionale Usa Silver Airways mette a terra gli aerei

Non è bastato il Chapter 11 a salvare il vettore regionale Usa Silver Airways e, a partire da oggi, tutti gli aerei della compagnia sono a terra. “Cari clienti di Silver Airways, ci dispiace informarvi che cesseremo le nostre operazioni a partire da oggi, 11 giugno 2025. Vi preghiamo di non recarvi in ​​aeroporto. Tutti gli acquisti con carta di credito dovranno essere rimborsati tramite la vostra società emittente o la vostra agenzia di viaggi” è il laconico messaggio pubblicato oggi sul sito.

Fondata nel 2010, Silver Airways aveva base a Fort Lauderdale da dove operava collegamenti all’interno dello Stato oltre che in Alabama e alle Bahamas. Attualmente la situazione finanziaria era in netto peggioramento, con debiti superiori ai 100 milioni di dollari; il ricorso al Chapter 11 aveva fatto sperare di riuscire ad attrarre investitori, ma nessuno ha bussato alla porta della compagnia.