Il volo più lungo del mondo: nel 2027 il diretto Londra-Sidney di Qantas

È pronto al decollo il Project Sunrise, il leggendario obiettivo di Qantas di collegare il Regno Unito con l’Australia con un volo diretto senza scali e interruzioni. Da ottobre 2027, infatti, partirà il giornaliero senza scali Londra-Sidney, che opererà l’altrettanto leggendaria Kangaroo Route in 22 ore.
Sarà il volo commerciale più lungo al mondo e permetterà di risparmiare 4 ore rispetto al collegamento più veloce attualmente disponibile.
Nel 1947 la Kangaroo Route prevedeva 7 scali per coprire la medesima distanza. Nel corso del tempo, “ogni nuova generazione di aeromobili ha progressivamente ridotto il numero di scali e ora, con Project Sunrise, eliminiamo anche l’ultimo, segnando un primato mondiale nel settore dell’aviazione” dice Qantas.
Il volo, che sarà prenotabile a partire da febbraio 2027, prevede l’utilizzo di un Airbus A350-1000ULR progettato specificamente per questa rotta, con un’esperienza di bordo completamente ripensata per viaggi ultra long haul. Dall’illuminazione della cabina, calibrata sui fusi orari di destinazione, al numero di posti, solo 238, a una zona wellbeing inedita a livello mondiale, per permettere ai passeggeri libertà di movimento durante la giornata trascorsa in volo.
Il nuovo collegamento opererà in sinergia con gli attuali voli Londra–Perth e Londra–Singapore–Sydney.