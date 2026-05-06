In arrivo il nuovo Piano aeroporti: la prossima settimana il primo incontro

Entrerà nel vivo la prossima settimana la discussione relativa al nuovo piano aeroporti. Il Ministero dei Trasporti ha infatti convocato i vertici delle compagnie aeree martedì 15 maggio per la presentazione della proposta in un tavolo tecnico-politico presieduto dal ministro Matteo Salvini.

Secondo quanto riportato da Avionews, tra i punti principali per il prossimo decennio figurano il potenziamento del sistema Paese, la priorità per innovazione e digitalizzazione e la sostenibilità. Il focus, inoltre, secondo quanto anticipato dallo stesso presidente dell’Enac Pieluigi Di Palma, sarà basato su 38 aeroporti principali del Paese.

Verranno inoltre potenziati alcuni aeroporti regionali come Rimini, Crotone, Comiso, Parma, Salerno, Cuneo e Forlì, oltre alla mobilità aerea avanzata con i progetti per vertiporti negli scali di Roma-Urbe, Milano-Bresso e Venezia-Lido.