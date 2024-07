In centro a Milano volando: parte la rete di vertiporti della Lombadia

È stato firmato oggi un memorandum d’intesa fra Lilium N.V. produttore di aeromobili elettrici e pioniere della Mobilità Aerea Regionale (RAM), SEA Milan Airports, la società di gestione degli aeroporti di Milano, e Skyports Infrastructure (Skyports), leader nelle infrastrutture per vertiporti per l'industria della Mobilità Aerea Avanzata (AAM), che pone le basi per lo sviluppo di una rete di vertiporti per aeromobili elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVTOL) in Lombardia e nel Nord Italia.

La Lombardia è una location strategicamente importante perché ospita quasi un quinto della popolazione italiana e con oltre 37 milioni di visitatori annuali, la mobilità aerea completerà e integrerà le soluzioni di mobilità già esistenti nella regione, offrendo viaggi più veloci e a basse emissioni tra le principali località.

Con la sottoscrizione del MoU, le parti si impegneranno e collaboreranno per lanciare una rete di vertiporti operati con Lilium Jet entro il 2027. La prima rotta che verrà sviluppata collegherà l'aeroporto di Milano Malpensa e il centro di Milano.

Per lo sviluppo e l’operatività dei vertiporti in Lombardia e in Italia, SEA, Skyports e il loro azionista 2i Aeroporti stanno costituendo una società in joint venture.