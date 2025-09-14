Inaugurata la nuova lounge all’aeroporto di Città del Capo

South African Airways e Discovery hanno inaugurato la lounge per partenze nazionali dell’Aeroporto Internazionale di Città del Capo, completamente rinnovata per ridefinire il comfort dei passeggeri in Sudafrica. La struttura offre 1.200 mq di spazi moderni, zone pranzo eleganti, cabine riservate per lavoro e Wi-Fi ad alta velocità con porte di ricarica universali.

L’aggiornamento si inserisce in un piano più ampio, che comprende anche le lounge di OR Tambo e Chief Dawid Stuurman, con investimenti complessivi superiori ai 15 milioni di dollari. Dopo l’uscita dal piano di salvataggio 2021, SAA ha ottimizzato rotte e ampliato la flotta.

La lounge rinnovata non è solo un upgrade, ma un passo strategico per posizionare il Sudafrica come hub globale del viaggio premium, combinando stile, comfort e servizi di eccellenza.

Paola Trotta