Inaugurato a Nuuk il primo aeroporto internazionale della Groenlandia

Ha appena aperto a Nuuk il primo dei tre aeroporti della Groenlandia che saranno inaugurati da qui al 2026. Gli altri due saranno a lulissat e Qaqortoq, nella Groenlandia meridionale.

Un importante passo in avanti per la mobilità dei viaggiatori, che potranno accedere alla maggior parte delle zone della Groenlandia in circa 90 minuti. I nuovi aeroporti saranno inizialmente gestiti dalle compagnie aeree Air Greenland e Icelandair, ma apriranno nuove opportunità ad altri vettori. Con l’apertura del nuovo aeroporto internazionale, spiega TravelMole, per la prima volta saranno disponibili cinque voli diretti alla settimana tra Nuuk e Copenaghen, che diventeranno sei durante le festività natalizie e raggiungeranno il picco di otto durante l’estate. Inoltre, Air Greenland opererà una partenza settimanale diretta tra Nuuk e Aalborg durante il periodo estivo. La partenza settimanale tra Nuuk e Billund continuerà su base stagionale, da aprile a ottobre.