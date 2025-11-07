India: trecento voli sospesi all’aeroporto di Delhi

Problemi all’aeroporto internazionale Indira Gandhi di Delhi in India, dove dalla mattinata di oggi sono stati sospesi 300 voli, sui 1.500 gestiti mediamente in una giornata dallo scalo, uno dei più trafficati al mondo.

Migliaia i passeggeri a terra: il problema di natura tecnica al sistema di controllo del traffico aereo non è ancora stato risolto. Il guasto, che ha causato ritardi superiori a 30 minuti per decine di partenze, rischia di avere effetti a catena e provocare congestioni anche in altri aeroporti del Paese. Le autorità indiane sono al lavoro per ripristinare la normalità e riattivare i voli.

Nel 2024 sono transitati nell’aeroporto oltre 77,8 milioni di passeggeri, con una crescita del 7,8% rispetto al 2023.

R.S.