IndiGo pronta all’allungo in Europa: a luglio le prime rotte long haul

Parte il conto alla rovescia per il debutto di IndiGo in Europa. Quest’estate il vettore indiano inizierà a operare la prime rotte di lungo raggio verso il Vecchio Continente. Prime città servite saranno Manchester, dal primo luglio, e Amsterdam, dal due luglio.

In entrambi i casi la low cost volerà tre volte a settimana da Mumbai con Boeing 787-9 Dreamliner, noleggiati da Norse Atlantic Airways. Sugli aeromobili il vettore offrirà 338 posti, in doppia configurazione: 56 in IndiGoStretch e 282 in standard economy.

Cresce la domanda tra India ed Europa

Oltre a testimoniare l’avanzata sul mercato occidentale dei player dell’aviazione made in India, l’allungo di IndiGo è figlio del forte incremento della domanda di viaggi tra India ed Europa.

“Stiamo spiegando le ali per accrescere l’accessibilità e la convenienza per i clienti diretti in Europa per motivi leisure, business e viaggi studio, nonché per promuovere ‘India by IndiGo’ ai viaggiatori stranieri”, ha spiegato il ceo Pieter Elbert a Skift.com.

Le due rotte sono solo il primo passo della strategia long haul di IndiGo, già al lavoro sulla flotta per lanciare prossimamente nuovi servizi.