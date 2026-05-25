Si starebbe per aprire una piccola finestra per i voli a lungo raggio anche sull’aeroporto di Milano Linate. A patto che questi siano relegati a collegamenti all business con aerei a corridoio singolo di compagnie legacy interessate a sperimentare un nuovo modello.

La novità, secondo quanto riportato da Corriere.it, sarebbe inserita nel nuovo Piano aeroporti che segnerà la roadmap degli scali italiani fino al 2035 e che ha tra i suoi assi portanti la creazione di sistemi regionali sul modello degli aeroporti di Puglia. Tra le righe si leggerebbe infatti di un allargamento del perimetro d’azione di Linate, a oggi limitato a 1.500 chilometri.

Si tratterebbe di un passo volto alla crescita dell’offerta premium dei vettori, con un occhio di riguardo in particolare nei confronti di New York, ma in ottica futura con la fine del conflitto anche verso mete mediorientali.