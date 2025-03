Sette tappe per il roadshow Italy Sales, lanciato da Ita Airways per incontrare le agenzie di viaggi del territorio. La prima tappa si è svolta, simbolicamente, a Napoli durante la Bmt, mentre le prossime saranno a Palermo, oggi, 19 marzo, per poi proseguire il 20 marzo a Catania, il 25 marzo a Roma, il 27 marzo a Milano, l’8 aprile a Venezia e chiudere il 10 aprile a Bari.

“Per la compagnia ogni tappa è un appuntamento importante: incontreremo circa 800 rappresentanti delle agenzie di viaggi del territorio, partner per noi essenziali” spiega Tommaso Fumelli, vice presidente Italy sales Ita Airways. Tra le novità presentate da ITA, l’ampliamento dell’offerta summer 2025 con 59 destinazioni: 16 nazionali, 27 internazionali e 16 intercontinentali. A queste si aggiungono 12 mete stagionali nel Mediterraneo, servite dagli hub di Roma Fiumicino e Milano Linate.

Dal 30 marzo, grazie agli accordi di codeshare con Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines e Air Dolomiti, i passeggeri potranno contare su oltre cento collegamenti. Tra le novità, il Torino-Olbia sarà attivo dal 26 luglio al 6 settembre, mentre la tratta Milano Linate-Monaco offrirà due voli giornalieri nei feriali e uno nei festivi. Sul lungo raggio, debutta il Roma-Mauritius dal 7 novembre con due frequenze settimanali, rafforzando la presenza intercontinentale della compagnia.