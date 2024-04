Ita Airways, decolla il Roma-Chicago

Ha debuttato ieri, 7 aprile, il primo volo diretto Ita Airways da Roma Fiumicino a Chicago O’Hare. “Siamo orgogliosi di inaugurare il nuovo volo diretto tra Roma e Chicago - ha dichiarato Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita Airways e ceo di Volare -. Questa nuova destinazione, la settima in Nord America, arricchisce ulteriormente il network intercontinentale di Ita e consolida la nostra espansione verso gli Stati Uniti, primo mercato internazionale per la nostra compagnia.

I molteplici collegamenti da Roma Fiumicino con New York, Boston, Washington, Miami, Los Angeles, San Francisco a cui si aggiunge la nuova Chicago rafforzano la nostra presenza sul mercato Usa, al centro della nostra strategia commerciale, aggiungendo un ulteriore punto di accesso non solo per il traffico point to point, ma anche per le prosecuzioni verso altre destinazioni all’interno del Paese”.

Nell’attuale Summer 2024, il nuovo collegamento diretto Roma - Chicago prevede inizialmente 6 frequenze settimanali che diventeranno 7 a partire da giugno. Inoltre, grazie anche all’avvio del volo Roma-Toronto dal prossimo 10 maggio, la compagnia offrirà 140 voli settimanali tra l’Italia e il Nord America.

“L’ingresso di Ita Airways su Chicago incrementa ulteriormente l’offerta di lungo raggio sul Nord America che, dopo i numeri record registrati lo scorso anno, continua il trend di sviluppo: quest’estate Roma sarà collegata a 18 scali tra Stati Uniti, Canada e Messico, arrivando ad offrire fino a 39 partenze al giorno, ben 5 in più rispetto ai livelli già molto alti della scorsa estate, a conferma del ruolo di Fiumicino quale hub di riferimento per il Paese” ha commentato Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma.