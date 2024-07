Ita Airways e Maeci: una convenzione per il turismo delle radici

Una convenzione dedicata al turismo delle radici è quella firmata dal Ita Airways e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

“Sin dall’inizio del mio mandato ho voluto rafforzare il legame con le comunità italiane all’estero, ma anche i servizi ad essi dedicati, per incentivarne il turismo in Italia, alla scoperta dei luoghi di origine dei loro avi” ha commentato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha sottolineato come “le agevolazioni che saranno offerte da ITA Airways rappresentano una dimostrazione del forte legame del tessuto produttivo italiano con i connazionali e gli italo-discendenti nel mondo”.

Negoziata nel quadro del programma ‘Italea Card’, noto anche come ‘Passaporto delle radici’, la convenzione offrirà a italiani e italo-discendenti nel mondo tariffe agevolate sull’acquisto di biglietti aerei. Gli utenti potranno accedere alle tariffe agevolate attraverso il sito italeacard.com, ove verrà inserito un apposito riquadro che rimanderà alla pagina sul sito della compagnia. La convenzione, che rafforza una consolidata e strutturata collaborazione istituzionale, consente altresì di avviare attività promozionali congiunte tra Farnesina e ITA Airways, in modo da aumentare la visibilità delle iniziative legate al turismo delle radici.

“Siamo orgogliosi di aver firmato la convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – ha dichiarato Antonino Turicchi, presidente ITA Airways -. Questa iniziativa non solo rafforza i legami tra gli italiani residenti all'estero e la loro terra d'origine, ma offre anche vantaggi concreti per riscoprire le proprie radici. ITA Airways è orgogliosa di supportare un progetto così significativo per garantire la connettività di tutte le comunità italiane, destinato a valorizzare il patrimonio culturale e storico del nostro Paese su scala globale”.