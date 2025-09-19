Ita Airways: ecco i primi due aerei con il logo di Star Aliiance

Sono pronti per l’esordio i primi due aerei di Ita Airways che potranno esibire sulla livrea il logo distintivo Star Alliance. Si tratta di un Airbus A320 e un Airbus A220-300, che verranno seguiti nei prossimi mesi da altri esemplari della flotta della Compagnia. Un passaggio tecnico che sancisce, in maniera anche visuale, il nuovo corso del vettore.
“L’introduzione del nuovo logo Star Alliance rientra nelle attività che la compagnia sta implementando per soddisfare i requisiti richiesti nell’ambito del processo di adesione a Star Alliance – si legge in una nota -, la più grande alleanza aerea globale, che si concluderà all’inizio del 2026 con l'ingresso ufficiale di Ita Airways come membro effettivo. L’ingresso di Ita Airways nell’Alleanza rappresenta un passo significativo nella crescita di ITA Airways che offrirà ai propri passeggeri numerosi privilegi e benefici derivanti dal più grande network di compagnie aeree al mondo”.