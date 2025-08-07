Si amplia la collaborazione tra il gruppo Lufthansa e Ita Airways. I due vettori hanno infatti annunciato l’estensione dei voli in codeshare a nuove rotte intercontinentali su Africa e Asia.

L’accordo appena entrato in vigore comprende i voli operati da Ita Airways, a cui viene aggiunto il code Lh, sulle rotte Roma Fiumicino - Accra, Roma Fiumicino - Dakar e Roma Fiumicino - Delhi.

Per contro, le destinazioni servite dal Gruppo Lufthansa a cui verrà applicato il codice AZ sono: Francoforte / Monaco – Delhi, Francoforte / Monaco – Mumbai e Monaco – Seoul.

Le sinergie

“L’espansione della rete di destinazioni raggiungibili attraverso voli di lungo raggio in codeshare - sottolinea la nota - rafforza ulteriormente la sinergia tra Ita Airways e il Gruppo Lufthansa, aumentando le connessioni tra l’Italia e mercati di forte interesse come Africa e Asia. Ciò offre ai passeggeri un network globale sempre più esteso, integrato ed efficiente, consentendo l’accumulo reciproco di punti nei rispettivi programmi frequent flyer, Volare e Miles & More”.

Il nuovo lotto di voli in codeshare partirà il prossimo 2 settembre; i biglietti sono già disponibili.

I collegamenti andranno ad aggiungersi a quelli per i quali è già previsto il codeshare tra i due vettori su alcune destinazioni in Africa (tra cui Abidjan, Douala, Freetown, Monrovia, Nairobi e Ouagadougou), raggiungibili attraverso lo scalo di Bruxelles e acquistabili con codice AZ dai passeggeri ITA Airways, oltre a Bangkok, Gedda, Il Cairo, Riad, Rio de Janeiro e San Paolo, disponibili per passeggeri di Lufthansa, Austrian Airlines e Brussels Airlines via Roma Fiumicino con un biglietto unico.