C’è anche un bonus da 100 milioni di euro tra gli aspetti della discussione in atto tra Lufthansa e il Ministero dell’Economia italiano a proposito del piano per salire al 90% di Ita Airways. Stiamo parlando dell’earn out, ossia il bonus che i tedeschi dovrebbero versare nelle casse pubbliche al raggiungimento di alcuni obiettivi di Ita Airways nel 2027.

Dal momento, però, che - come spiega corriere.it - le sinergie con Lufthansa sono scattate in ritardo a causa della lunga attesa per il via libera all’operazione da parte dell’Antitrust Ue, per Ita si prevede il raggiungimento dell’utile per il 2028; il ministero chiede, quindi, di spostare al 2028 l’anno di riferimento per il versamento dei 100 milioni. I tedeschi, però, non si ritengono responsabili del ritardo (attribuibile alla Commissione europea) e temono che gli azionisti potrebbero vedere le modifiche come un ‘regalo’ allo Stato italiano. La discussione è aperta.