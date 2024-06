Ita Airways ha inaugurato il volo diretto da Roma Fiumicino a Riyadh.

“Siamo orgogliosi di inaugurare oggi il nostro primo volo diretto verso Riyadh e l’Arabia Saudita, un mercato in grande espansione e strategico per Ita Airways soprattutto per il traffico business. Il nuovo collegamento Roma – Riyadh segna un traguardo significativo per la nostra compagnia e intensificherà gli scambi tra la Penisola Arabica e il nostro Paese – commenta Emiliana Limosani, chief commercial officer Ita Airways e ceo di Volare -. Il nostro impegno nella regione mediorientale proseguirà con l’introduzione di nuovi voli diretti verso Kuwait City e Jeddah rispettivamente a luglio e ad agosto”.

“L’Arabia Saudita è un mercato in forte espansione – ha aggiunto Federico Scriboni, aviation business development director di Aeroporti di Roma -. Con circa 200mila passeggeri trasportati nel 2023 Fiumicino ha quadruplicato i volumi di traffico del 2019, un trend di crescita confermato nel primo quadrimestre 2024, in aumento del 33% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L’avvio del nuovo collegamento aereo di Ita Airways su Riyadh dimostra la crescente rilevanza di un mercato, con ottime prospettive di ulteriore sviluppo sia per il segmento leisure che per quello business”.

Felice di accogliere la nuova rotta aerea da Riyadh a Roma, Ayman AboAbah, ceo di Riyadh Airports Company società che gestisce il King Khalid International Airport. “Questo è un traguardo significativo nei nostri continui sforzi per espandere la nostra rete e rafforzare le nostre connessioni con le principali città globali. Questa nuova rotta è una testimonianza del nostro impegno a fornire un servizio di alto livello e migliorare l’esperienza di viaggio per i nostri passeggeri”.

Il collegamento appena avviato opera con cinque frequenze settimanali, con partenza da Roma Fiumicino tutti i giorni tranne il martedì e il sabato alle 15,25 e atterraggio a Riyadh alle 21,25 e partenza da Riyadh tutti i giorni tranne il mercoledì e la domenica all’1,45 e arrivo a Roma Fiumicino alle 6,35. Il nuovo volo viene operato con Airbus A321neo di nuova generazione e tecnologicamente avanzato.