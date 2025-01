“Un incontro positivo”. Questo il commento di Stefano De Carlo, segretario esecutivo dell’Anpac, a conclusione del meeting definito ‘conoscitivo’ tra la nuova dirigenza di Ita Airways e i sindacati di categoria. De Carlo definisce il presidente e l’a.d. “persone di buonsenso” e, come riporta Avvenire, elenca come obiettivi per il futuro, condivisi con l’azienda, la stabilità, ossia che venga meno la precarietà del passato, ma anche il consolidamento di Ita Airways. Le questioni affrontate sono state il piano di sviluppo, un ritocco al rialzo delle retribuzioni e le prospettive occupazionali.

Si è parlato del rinnovo della flotta che, spiega De Carlo, “consente sia risparmi sul carburante, sia una commercializzazione migliore”, ma resta aperta la questione sul rinnovo contrattuale. “Lufthansa - ha aggiunto il segretario Anpac - vuole creare valore, il primo anno sarà delicato e va affrontato con prudenza”.

Per quanto riguarda l’evoluzione dell’offerta verso il lungo raggio, De Carlo conferma che “ci sono spazi di crescita per Ita”. Anche gli altri sindacati hanno espresso cauto ottimismo dopo il primo incontro.