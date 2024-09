Ita Airways International Airline partner della Festa del Cinema di Roma

Sarà Ita Airways l’International Airline Partner della diciannovesima edizione della Festa del Cinema di Roma, che si svolgerà dal 16 al 27 ottobre. “L’iniziativa rientra nella strategia di Ita di affermarsi come compagnia aerea nazionale di riferimento e come ambasciatore delle eccellenze del Made in Italy nel mondo, tra le quali il cinema di qualità – si legge in una nota del vettore -. La compagnia continua a sostenere progetti culturali nazionali di valore attraverso la promozione dello stile italiano che nel cinema trova uno straordinario ambito di espressione creativa”.

L’evento fornirà alla compagnia un’importante vetrina sul mondo, considerando anche i nomi illustri che verranno ospitati durante la rassegna e che “voleranno con la compagnia aerea italiana di riferimento da tutto il mondo per raggiungere la Capitale”, conclude la nota.