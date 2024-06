Ita Airways investe in tecnologia: con Sita per rinnovare l’infrastruttura di rete

Ita Airways si affida alle soluzioni tencologiche di Sita per ripensare la sua infrastruttura di rete. Le due aziende hanno siglato una nuova partnership che includerà la migrazione dalla rete Mpls alla piattaforma Sita Connect Go.

Attraverso l’accordo, Sita fornirà soluzioni all’avanguardia di software defined networking e secure service edge.

L’aggiornamento della rete del vettore dovrebbe ridurre i costi a livello globale di circa il 20%, offrendo al contempo una serie di nuove funzionalità.

“Fin dalla sua fondazione, Ita ha sempre adottato le migliori tecnologie disponibili, con un occhio al futuro - spiega Francesco Presicce, chief technology officer e accountable manager di Ita Airways -. Questa ricerca dell’evoluzione tecnologica, iniziata con la trasformazione del data center in cloud, oggi compie un ulteriore passo con la trasformazione e la migrazione dell’intera rete con le soluzioni tecnologiche più avanzate e sicure disponibili. Queste non solo rappresenteranno un risparmio in termini di costi, ma anche la capacità di abbracciare e gestire qualsiasi tecnologia e opportunità che si presenterà nei prossimi anni, come la mobilità, l’IoT e il cloud computing”.

“Esiste una chiara necessità sul mercato di soluzioni più efficienti ed economiche che aiutino a superare i vincoli delle reti wide-area network - aggiunge Sergio Colella, presidente Europa di Sita -. Questa nuova partnership con Ita Airways è prova da un lato dell’impegno della compagnia aerea per ottimizzare le operazioni di rete, dall’altro della nostra capacità come SITA di adattarci alle esigenze, sempre in evoluzione, di tutto il settore del trasporto aereo. Continuiamo a lavorare per creare soluzioni evolutive che supportino la trasformazione digitale in corso dell’industria del trasporto aereo”.