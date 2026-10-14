Sarà operativo dal prossimo 30 marzo con 3 frequenze settimanali il nuovo volo diretto da Roma Fiumicino a Caracas operato da Ita Airways.

La rotta, come riporta la compagnia aera in una nota, sarà operata il martedì, il giovedì e la domenica e con Airbus 330-900.

“Roma e Caracas tornano a essere unite da un volo diretto - commenta Joerg Eberhart, amministratore delegato e direttore generale di Ita Airways -: un collegamento che va oltre la dimensione commerciale, perché riavvicina persone, famiglie e imprese e rinnova un legame storico tra Italia e Venezuela”.

Il nuovo volo è frutto di un percorso sviluppato in stretta collaborazione con le autorità competenti e con il supporto della rete diplomatica, inclusa l’Ambasciata della Repubblica Bolivariana del Venezuela in Italia. Un percorso che ha portato alla firma di un memorandum of understanding appena sottoscritto da Joerg Eberhart e dall’Ambasciatrice della Repubblica Bolivariana del Venezuela in Italia, S. E. Maria Elena Uzzo Giannattasio.

“Abbiamo compiuto un passo importante per rafforzare i legami tra Venezuela e Italia, attraverso la firma di questo Memorandum d’Intesa con Ita Airways” commenta Giannattasio Che ha aggiunto: “Il nuovo collegamento aereo, previsto a partire dal prossimo 30 marzo, rappresenta un’opportunità strategica per avvicinare i nostri Paesi. Sarà un ponte di connessione per le nostre comunità, per il turismo, gli scambi commerciali e culturali”.