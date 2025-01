Ci sarebbe una data per le nozze tra Lufthansa e Ita Airways. Dopo annunci, variazioni e spostamenti, ora il closing dell’operazione che porterà il vettore italiano nell’orbita dei tedeschi di Lh, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato fissato per lunedì prossimo, 13 gennaio.

La notizia è stata rilanciata da ilsole24ore.com (che sottolinea tuttavia come le due compagnie non abbiamo confermato nè smentito), mentre negli scorsi giorni si parlava genericamente di un termine entro la metà del mese.

Con la firma definitiva, il 41% di Ita Airways passerà dalle mani del Ministero dell’Economia e delle Finanze a quelle di Lufthansa, con un aumento di capitale da 325 milioni di euro.

I dettagli

Gli accordi prevedono che il board sia formato da 5 membri, di cui 3 nominati dal Mef (che deterrà ancora il 59% del vettore), e due dalla compagnia tedesca. La presidenza toccherà a uno dei 3 membri di area governativa, mentre l’amministratore delegato sarà uno dei due nomi scelti da Lh.

Secondo borsaitalia.it il candidato in pole position per il ruolo di a.d. sarebbe Jorg Eberhart, ex presidente e amministratore delegato di Air Dolomiti. L’ipotesi confermerebbe l’indiscrezione che circola già da qualche mese.

Si chiude così una vicenda tumultuosa, iniziata pochi mesi dopo la nascita del vettore, che avviò le operazioni il 15 ottobre del 2021. A gennaio 2022, la compagnia stessa aveva annunciato l’interesse di alcuni player per la privatizzazione.

Dopo le procedure di rito, Lufthansa si aggiudicò il diritto a chiudere l’accordo. Ma solo dopo il via libera dell’Antitrust Ue (preceduto da uno strascico di polemiche) si è potuto finalmente fissare la data.