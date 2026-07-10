Ita Airways: mille posti in più sulla Linate-Fiumicino a luglio

Verranno aumentati nel mese di luglio i posti disponibili sulla direttrice Linate-Fiumicino operata da Ita Airways. A seguito di indici di riempimento particolarmente elevati e un forte aumento della domanda di viaggio tra le due città la compagnia aggiungerà circa mille posti sulla rotta.

“L’incremento dell’offerta è stato reso possibile attraverso l’utilizzo di aeromobili con maggiore capacità e la previsione di un volo aggiuntivo – spiega la compagnia in una nota -, nonostante il contesto operativo sia caratterizzato da una limitata disponibilità di aeromobili dovuta ai fermi di manutenzione programmata dei motori”.

Ita Airways aggiunge che continuerà a monitorare costantemente l’andamento della domanda sulle principali direttrici domestiche, valutando ulteriori interventi di ottimizzazione dell’offerta compatibilmente con la disponibilità della flotta e con le esigenze operative.