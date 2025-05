“Accompagnare una delle manifestazioni sportive più iconiche e amate del nostro Paese significa, per Ita Airways, ribadire ancora una volta il nostro legame con lo sport, che ci accompagna sin dall’avvio della compagnia nel 2021”. Commenta così il presidente della compagnia aerea Sandro Pappalardo la partnership con il Giro d’Italia di Ita, di cui è official airline.

Per la 108esima edizione della corsa iconica del ciclismo, che quest’anno vede la partecipazione di 184 corridori suddivisi in 23 squadre, la presenza del vettore sarà visibile in vari momenti della manifestazione.

Tra questi, il traguardo volante di 19 tappe della corsa e le cerimonie di premiazione della relativa classifica.