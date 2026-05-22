Ita Airways potenzia la distribuzione Ndc con Sabre

Ita Airways accelera sulla distribuzione Ndc, grazie a un nuovo accordo strategico con Sabre Corporation. L’intesa, annunciata oggi, prevede sia la distribuzione dei contenuti Ndc della compagnia area italiana, sia il rinnovo dell’attuale accordo sui contenuti tradizionali.

L’accordo con Sabre permetterà di offrire contenuti più personalizzati ad agenzie e tour operator, contribuendo, al tempo stesso, all’allineamento con la strategia distributiva del Gruppo Lufthansa.

Le agenzie di viaggi collegate a Sabre possono ora richiedere l’attivazione per lo shopping, prenotazione e gestione delle offerte Ndc del vettore. Le offerte saranno affiancate dai contenuti tradizionali all’interno dell’ecosistema Sabre, consentendo agli agenti di cercare, confrontare, vendere e gestire le offerte in modo efficiente all’interno di un unico flusso di lavoro.

L’operazione amplia la distribuzione di Ita Airways attraverso Sabre Mosaic™ Marketplace.

L’integrazione dei contenuti Ndc nel Sabre Mosaic™ Marketplace consentirà alle agenzie di accedere a offerte più complete attraverso un sistema scalabile e multi-source, facilitando la ricerca, la prenotazione e la gestione dei servizi di viaggio.