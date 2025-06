Ita Airways: rinnovata la partnership con la Croce Rossa Italiana

E’ stata rinnovata la collaborazione tra Ita Airways e la Croce Rossa Italiana nata lo scorso anno con l’obiettivo di realizzare azioni di empowerment, sensibilizzazione e promozione delle attività istituzionali e di interesse pubblico poste in essere dalla Cri.

“E’ emersa, da ambo le parti – si legge in una nota congiunta -, l’intesa di rinsaldare la cooperazione prevedendo, tra le aree di interesse, la prosecuzione delle agevolazioni tariffarie per voli domestici e internazionali per le attività istituzionali della Cri, la definizione di voli charter ad hoc, l’ulteriore sviluppo delle attività di formazione in primo soccorso e BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) dedicate al personale di ITA Airways, oltre che la promozione e il sostegno di iniziative volte a favorire raccolte fondi dedicate alla CRI.

La collaborazione con Ita Airways e Croce Rossa Italiana riflette l'impegno congiunto nel promuovere la cultura dell'attenzione verso le comunità e le persone in situazioni di vulnerabilità, confermando il ruolo centrale della sostenibilità nella strategia del vettore.