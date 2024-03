Ita Airways ripristina dal 2 aprile il terzo volo Brindisi-Milano

Alla fine le istanze del territorio pugliese sono state accolte: Ita Airways ha deciso di ripristinare il terzo volo giornaliero tra Brindisi e Milano Linate per la prossima stagione estiva.

Sarà dunque nuovamente operativo dal 2 aprile il volo in partenza da Brindisi alle 6,25, con arrivo a Milano alle 8, a cui è collegato il volo serale da Linate a Brindisi delle 21,55. “Il ripristino del volo della mattina e del corrispondente volo serale che collegano Brindisi e Milano Linate - commenta Andrea Benassi, direttore generale di Ita Airways - conferma la presenza di Ita Airways negli scali pugliesi per tutta la summer 2024, garantendo al territorio un’estesa connettività grazie alla valorizzazione delle prosecuzioni su tutto il nostro network dall’hub di Roma Fiumicino”.

Possibile rafforzamento dell’operativo

La Puglia, aggiunge Benassi, rappresenta per il vettore un territorio importante “che quest’anno sarà ancora più protagonista in vista del vertice del G7 di giugno, per il quale la compagnia valuterà incrementi dell’operativo sugli aeroporti di Bari e Brindisi”.

Nel picco della stagione estiva, dal 1° giugno al 30 settembre, Ita Airways garantirà anche una quarta frequenza giornaliera tra Roma Fiumicino e Brindisi, con decollo alle 13,20 da Roma, atterrando alle 14,30 in Puglia e ripartendo alle 15,15 da Brindisi, con arrivo a Fiumicino alle 16,25.