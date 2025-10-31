Ita Airways ripristina il Roma-Tel Aviv con due voli al giorno

A partire dal 1° gennaio 2026 Ita Airways ripristinerà il collegamento tra Roma Fiumicino e Tel Aviv. Inizialmente la compagnia opererà due frequenze giornaliere: un volo alle 9,15, con atterraggio a Tel Aviv Ben Gurion alle 13,35 locali, e uno in partenza alle ore 22,50 e arrivo a Tel Aviv alle ore 3,10 locali del giorno successivo. Gli orari consentiranno connessioni da e per Tel Aviv con le destinazioni del network di Ita Airways attraverso l’hub di Roma Fiumicino.

Il collegamento sarà operato con l’Airbus A321neo, il primo velivolo narrow-body della flotta Ita Airways configurato con tre cabine distinte: Business Class (con poltrone full flat-bed), Premium Economy ed Economy. L’A321neo offre autonomia, efficienza e prestazioni di alto livello, con consumi di carburante e emissioni di CO₂ per posto inferiori di oltre il 20% rispetto agli aeromobili di precedente generazione.

