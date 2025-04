Ita Airways si illumina di blu per la Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo

Ita Airways aderisce alla Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo. Per l’occasione la compagnia ha illuminato di blu la sede illuminando di blu la propria sede, a testimonianza dell’impegno per migliorare l’esperienza di viaggio di tutti i passeggeri.

Un impegno portato avanti sin dal 2022, quando il vettore ha lanciato un programma dedicato alle persone con autismo, in partnership con Angsa (Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo) e in sinergia con Enac.

Il programma prevede un percorso sviluppato in due fasi distinte: la familiarizzazione prima di partire e un servizio d’assistenza dedicato per il viaggio.

Per accrescere la consapevolezza sull’autismo, il vettore avvierà inoltre un nuovo corso di formazione per il personale di volo dedicato al riconoscimento e alla gestione dei passeggeri con disabilità.