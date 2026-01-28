Verranno interrotti per due mesi i collegamenti aerei operati da Ita Airways su Bangkok da Roma Fiumicino. Dopo i rumors dei giorni scorsi la compagnia ha confermato lo stop temporaneo per i mesi di maggio e giugno, per poi riprendere i voli nell’alta stagione estiva.

In base a quanto emergerebbe dai sistemi di prenotazione relativamente all’orario estivo, come riportato da Italiavola, dalla fine di marzo il volo sarebbe ridotto da 7 a 3 frequenze alla settimana per poi appunto interrompersi nei due mesi indicati.

La causa della decisione sarebbe da ricercare nella carenza di nuovi aerei che sta interessando tutto il comparto del trasporto aereo: gli A350-900 attesi per il rinnovo della flotta sarebbero infatti in ritardo sulla tabella di marcia e il velivolo attualmente utilizzato su Bangkok verrebbe spostato per l’avvio della nuova rotta su Houston, sempre dalla Capitale.